В УЄФА назвали терміни завершення Ліги чемпіонів

УЄФА планує завершити сезон Ліги чемпіонів до кінця серпня. На думку президента УЄФА, ситуація з коронавірусом до того часу має стабілізуватися.

Про це повідомляє іспанське видання 24matins.

В інтерв'ю португальській спортивній газеті Record Александер Чеферін зазначив, що про плани відновити матчі вже заявили більшість європейських ліг. Глава УЄФА вважає, що Ліга чемпіонів чи Ліга Європи нічим не гірше.

"80% європейських ліг збираються відновити сезони. Я не розумію, чому не можна грати в Лізі чемпіонів чи Лізі Європи... Наш план полягає в тому, щоб закінчити його (сезон ЛЧ - ред.) з цього моменту до кінця серпня. Я думаю, що це спрацює... Ви ніколи не знаєте, що станеться, але, схоже, все заспокоїться", - зазначив Чеферін.

Нагадаємо, про плани відновити матчі Ліги чемпіонів у серпні йшлося ще на початку травня.

Матч-відповідь 1/8 фіналу турніру між "Ювентусом" і "Ліоном" запланований на 8 серпня. Перший матч ПСЖ в 1/4 фіналу ЛЧ може пройти 10, 11 або 12 серпня. Відповідні дати були озвучені на нараді організаторів з представниками європейських клубів щодо планів відновлення турніру.

Також повідомлялося, що робоча група УЄФА розробляє експрес-формат завершення континентальних змагань. Лігу чемпіонів планується дограти в одноматчевому форматі.