УЄФА призначив суддів матчу Литва - Україна у відборі Євро-2020

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвав бригаду арбітрів, що працюватиме на відбірному матчі Євро-2020 між збірними Литви та України, запланований на 7 вересня у Вільнюсі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Поєдинок обслужить бригада арбітрів з Боснії та Герцеговини на чолі з Ірфаном Пельто. На лініях йому допомагатимуть Сенад Імбрішимбегович та Давор Бельо. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Драган Петрович.

Зазначимо, на матчі Литва - Україна очікується аншлаг. Квитків на стадіон ЛФФ, місткість якого - понад 5000 глядачів, вже немає у вільному доступі. Українська асоціація футболу забронювала 1000 місць для українських фанатів.

Наступний матч після Литви команда Андрія Шевченка проведе вдома 14 жовтня проти Португалії.

Нагадаємо, збірна України видала кращий за 20 років старт у кваліфікації. У перших чотирьох турах відбору Євро-2020 українці набрали 10 очок, зігравши внічию з Португалією (0:0), розгромили Сербію (5:0) і двічі перемогли Люксембург (2:1, 1:0).