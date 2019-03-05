УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч "Челсі" - "Динамо"

Поєдинок обслужать рефері зі Словенії

Матч 1/8 финала Лиги Европы между лондонским "Челси" и киевским "Динамо" обслужит словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Ассистентами рефери будут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Дополнительные ассистенты рефери - Раде Обренович и Нейц Кайтазович. Четвертый рефери - Грега Кордеж.

Винчич уже обслуживал матч "Динамо»" - "Челси" (0:0) в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2015/16. Тогда он был ассистентом главного арбитра.

Игра состоится 7 марта в Лондоне. Начало - 22:00 по киевскому времени.

Отметим, киевское "Динамо" - единственный оставшийся представитель Украины в еврокубках. Накануне Шахтер" крупно проиграл немецкому "Айнтрахту" в матче 1/16 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.