Визначилася половина учасників плей-офф Ліги чемпіонів

Фото: футболісти "Барселони" (fcbarcelona.com)

Вісім команд достроково забезпечили собі вихід в 1/8 турніру

За підсумками матчів другого дня п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів визначилася вже рівно половина, вісім клубів, які достроково забезпечили собі вихід в плей-офф. Про це повідомляється на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Каталонська "Барселона" в домашньому матчі розібралася з дортмундською "Боруссією" (3:1) і гарантувала собі перше місце в групі. Німецький "РБ Лейпциг" зіграв внічию з "Бенфікою" (2:2), але цього достатньо для дострокової кваліфікації в наступну стадію.

Раніше в плей-офф вже пробилися: "Реал" (Іспанія), ПСЖ (Франція), "Баварія" (Німеччина), "Тоттенхем Хотступр" (Англія), "Манчестер Сіті" (Англія) і "Ювентус" (Італія).

RESULTS



Barcelona qualify following home victory

Inter move up to second in Group F

Liverpool draw with second-placed Napoli

Leipzig through after dramatic comeback

Ajax Group H leaders with win in France#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2019

Також ще дві команди втратили будь-які шанси на єврокубкову весну - бельгійський "Генк" і празька "Славія".

Матчі шостого туру, за підсумками яких стануть відомі всі учасники плей-офф, пройдуть 10 і 11 грудня.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" гарантує собі вихід в плей-офф ЛЧ у разі перемоги над "Аталантою" в заключному турі групового етапу.