УЄФА покарав "Шахтар" частковим закриттям трибун

УЄФА покарав донецький "Шахтар" за расистську поведінку вболівальників на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з "Айнтрахтом". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення організації.

Дисциплінарний комітет зобов'язав донецький клуб закрити 13 сектор північної трибуни і повісити на стадіоні в найближчому єврокубковому матчі банер з написом #EqualGame (# РавнаяІгра) з логотипом УЄФА.

Крім цього, "гірники" будуть змушені заплатити 10 тисяч євро штрафу за використання вболівальниками під час матчу піротехніки

Матч "Шахтар" - "Айнтрахт" проходив 14 лютого в Харкові на стадіоні "Металіст". Гру відвідали 13 059 глядачів.

Нагадаємо, УЄФА почав розслідування за підсумками скарги лондонського "Челсі" на поведінку уболівальників київського "Динамо" під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи (5:0).