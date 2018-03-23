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УЄФА покарав ПСЖ і "Марсель" за поведінку фанатів

НовиниСпорт    23.03.2018 - 13:33
Фото: (twitter.com/PSG_inside)
Фото: (twitter.com/PSG_inside)

Клуби також повинні виплатити штраф

Дисциплінарна інстанція Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) покарала французькі ПСЖ та "Марсель" за поведінку уболівальників під час матчів єврокубків. Про це повідомляється на сайті організації.

ПСЖ покараний закриттям фанатських трибун за використання вболівальниками піротехніки і лазерних вказівок, а також блокування сходових прольотів під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Реала" (1: 2). Також клуб виплатить штраф у розмірі 43 тисяч євро.

"Марсель" отримав заборону на продаж квитків на два найближчих гостьових матчі єврокубків за підсумками розслідування заворушень на грі Ліги Європи проти "Атлетика" в Більбао (2: 1).

При цьому заборона на другий матч носить умовний характер з випробувальним терміном на два роки. Таким чином, на на виїзний матч 1/4 фіналу Ліги Європи з "Лейпцигом", який пройде в Німеччині 5 квітня, французький клуб залишиться без підтримки своїх уболівальників. Також "Марсель" повинен заплатити штраф у розмірі 30 тисяч євро.

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Теги: УЕФА, ПСЖ, наказание, Марсель, болельщики, Футбол
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