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УЕФА наказал ПСЖ и "Марсель" за поведение фанатов

НовостиСпорт    23.03.2018 - 13:33
Фото: (twitter.com/PSG_inside)
Фото: (twitter.com/PSG_inside)

Клубы также должны выплатить штраф

Дисциплинарная инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказала французские ПСЖ и "Марсель" за поведение болельщиков во время матчей еврокубков. Об этом сообщется на сайте организации.

ПСЖ наказан закрытием фанатских трибун за использование болельщиками пиротехники и лазерных указок, а также блокировку лестничных пролетов во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:2). Также клуб выплатит штраф в размере 43 тысяч евро.

"Марсель" получил запрет на продажу билетов на два ближайших гостевых матча еврокубков по итогам расследования беспорядков на игре Лиги Европы  против "Атлетика" в Бильбао (2:1).

При этом запрет на второй матч носит условный характер с испытательным сроком на два года. Таким образом, на на выездной матч 1/4 финала Лиги Европы с "Лейпцигом", который пройдет в Германии 5 апреля, французский клуб останется без поддержки своих болельщиков. Также "Марсель" должен заплатить штраф в размере 30 тысяч евро.

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Теги: УЕФА, ПСЖ, наказание, Марсель, болельщики, Футбол
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