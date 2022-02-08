ru ua
Вт, 08 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЄФА почав розслідування через футзальний матч між збірними України та Росії

Новость на русском →
Ньон, Вівторок 08 лютого 2022 19:47
УЄФА почав розслідування через футзальний матч між збірними України та Росії Фото: збірна України з футзалу (uefa.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розпочав дисциплінарне розслідування півфінального матчу чемпіонату Європи між збірними України та Росії з футзалу, який пройшов 4 лютого в Амстердамі. Раніше Москва обурилася скандуванням українськими вболівальниками політичних кричалок під час гри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЄФА.

В УЄФА зазначили, що для розслідування інцидентів, які нібито мали місце під час півфінального матчу, призначено інспектора з етики та дисципліни. Інших подробиць в організації не привели.

У Союзі пообіцяли надати інформацію з цього питання в установленому порядку.

Нагадаємо, 5 лютого Російський футбольний союз поскаржився в УЄФА на Україну. Росіян обурили політичні кричалки українських уболівальників під час півфіналу.

Зазначимо, 4 лютого українська збірна з футзалу з мінімальним рахунком поступилася Росії у матчі за фінал Євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Футбол
NEWS
Дипломатичний десант триває. В Україну їде глава МЗС Іспанії
Дипломатичний десант триває. В Україну їде глава МЗС Іспанії
DAILY
Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вечірка з наслідками. Британському прем'єру Джонсону загрожує відставка