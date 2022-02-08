УЄФА почав розслідування через футзальний матч між збірними України та Росії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розпочав дисциплінарне розслідування півфінального матчу чемпіонату Європи між збірними України та Росії з футзалу, який пройшов 4 лютого в Амстердамі. Раніше Москва обурилася скандуванням українськими вболівальниками політичних кричалок під час гри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЄФА .

В УЄФА зазначили, що для розслідування інцидентів, які нібито мали місце під час півфінального матчу, призначено інспектора з етики та дисципліни. Інших подробиць в організації не привели.

У Союзі пообіцяли надати інформацію з цього питання в установленому порядку.