УЄФА дискваліфікував капітана "Реала" на два матчі

Серхіо Рамос навмисне отримав жовту картку в грі з "Аяксом"

УЕФА дисквалифицировал защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса на два матча в еврокубках за намеренную желтую карточку в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против Аякса (1:2). Об этом сообщается на сайте организаци.

В УЕФА посчитали, что капитан "Реала" сделал это умышленно, чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию на ранних стадиях турнира. Из-за перебора желтых карточек испанец должен был пропустить одну встречу, а в результате пропустит не только ответный матч с амстердамским клубом, но и первую встречу 1/4 финала, если "Реал" пробьется в следующую стадию турнира.

Поводом для расследования стали слова Рамоса в интервью, что он намеренно получил "горчичник", чтобы "обнулиться". Позже Рамос опроверг собственные слова.

В 2010 и 2013 годах Рамос уже получал намеренные желтые карточки, позволявшие пропустить следующий матч, не имеющий турнирного значения.

Ответная игра состоится 5 марта в Мадриде.

Напомним, ранее УЕФА объяснил решение арбитра Дамира Скомина отменить гол защитника "Аякса" Николаса Тальяфико в ворота "Реала".