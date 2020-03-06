УЄФА використовуватиме ширші лінії офсайду в матчах єврокубків

Фото: нові лінії використовуватимуться з сезону 2020/21 (uefa.com)

Дане нововведення також може запрацювати вже на Євро-2020

Система відеодопомоги арбітрам (VAR) використовуватиме ширші лінії офсайду у матчах Ліги чемпіонів і Ліги Європи з сезону 2020/21 для збільшення кількості голів. Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін в інтерв'ю Sky Sports.

Нові лінії будуть використовуватися відповідно до діючих правил футболу. Дані нововведення також може запрацювати вже на майбутньому чемпіонаті Європи-2020 з футболу.

"Офсайд в один сантиметр - це не офсайд. Тому що не в цьому сенс правила. Це ясна і очевидна помилка для втручання VAR. Ширші лінії необхідні, оскільки лінії намальовані суб'єктивно. Тому один сантиметр може зруйнувати сезон клубу одним неправильним рішенням", - сказав Чеферін.

У лютому Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) вирішила переглянути правило визначення положення поза грою для "заохочення духу атакуючої гри".

Нагадаємо, у 2018 році IFAB включив відеоповтори і четверту заміну в додатковий час в правила футболу. Також Міжнародна рада запропонувала внести кілька змін в правила гри.