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Міжнародна рада запропонувала змінити низку правил у футболі

Новини » Спорт    23.11.2018 - 10:40
Міжнародна рада запропонувала змінити низку правил у футболі
Фото: (facebook.com/theifab)

Зокрема, змінити правило замін і формат післяматчевій серії пенальті

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB), яка займається веденням і регулюванням правил гри в футболі, виступила з пропозицією внести кілька змін в правила гри. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Зокрема, рада рекомендувала ввести нове правило, згідно з яким замінений гравець повинен покинути поле через найближчу лицьову або бічну лінії поля. Наразі заміна відбувається на бічній лінії у центра поля поруч з лавками запасних команд. За допомогою даного правила організація хоче скоротити час, який команди витрачають на заміни.

Також в IFAB вважають, що необхідно внести більш точне і докладне формулювання ситуації, коли м'яч потрапляє в руку гравцеві. Це стосується випадків ненавмисної гри руками, які приносять користь команді.

Пропонується змінити формат післяматчевої серії пенальті. Команди будуть пробивати 11-метрові удари не по черзі (АВАВ), а за схемою ABBA.

У раді також рекомендували ввести можливість показувати червоні і жовті картки за неспортивну поведінку посадових осіб команд.

Дозволити командам розігрувати удари від воріт і вільні удари в своїй штрафній площі.

Крім того, IFAB пропонує зобов'язати воротаря залишати тільки одну ногу на лінії воріт під час пробивання пенальті, дозволяючи йому починати рух до удару. В даний момент голкіпер зобов'язаний двома ногами залишатися на лінії під час удару з 11-метрової позначки.

Тепер члени IFAB проведуть загальні збори організації 2 березня 2019 в Шотландії і на ньому вирішать, які з пропозицій і рекомендацій увійдуть в правила гри з 1 червня 2019 року.

Нагадаємо, на початку 2018 року в правила футболу включили відеоповтори і четверту заміну у додатковий час.

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