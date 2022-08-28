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Удари ЗСУ на Донецькому напрямку: знищено багато окупантів та два "Гіацинт-С"

Фото: ЗСУ знищили 14 окупантів та два Гіацинт-С на Донбасі (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Протягом суботи, 27 серпня, морські піхотинці та артилеристи знищили 14 окупантів, два російських "Гіацинт-С".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

"На Донецькому напрямку воїни надійно тримають оборону, минулої доби вони знищили 6 окупантів", - йдеться в повідомленні.

До того ж українські артилеристи завдали удари по позиціях росіян, в результаті чого ворог втратив 8 людей живої сили, 1 МТЛБ, дві артилерійські системи "Гіацинт-С" та одну САУ.

"Остаточні втрати ворога уточнюються", - додають військові.

Як повідомлялося, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів. Загалом Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила вже близько 46750 своїх військових убитими.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ вдарили по опорних пунктах ворога і знищили два склади з боєприпасами під Херсоном.

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