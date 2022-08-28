Удари ЗСУ на Донецькому напрямку: знищено багато окупантів та два "Гіацинт-С"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ .

До того ж українські артилеристи завдали удари по позиціях росіян, в результаті чого ворог втратив 8 людей живої сили, 1 МТЛБ, дві артилерійські системи "Гіацинт-С" та одну САУ.

"На Донецькому напрямку воїни надійно тримають оборону, минулої доби вони знищили 6 окупантів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів. Загалом Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила вже близько 46750 своїх військових убитими.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ вдарили по опорних пунктах ворога і знищили два склади з боєприпасами під Херсоном.

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