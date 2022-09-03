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Удари окупантів по мостах у Миколаєві - спроба залякати місцевих, - Кім

Фото: окупанти намагають обстрілювати мости у Миколаєві (Getty Images)
Автор: Юлія Акімова, Наталія Юрченко

Російська армія намагається обстрілювати мости у Миколаєві. Таким чином окупанти хочуть залякати місцевих жителів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Окупаційні війська нещодавно намагалися пошкодити Інгульський та Варварівський мости, проте безуспішно. Ворожі снаряди не влучили.

Кім вважає, росіяни тероризують жителів Миколаєва, хочуть здійняти паніку, щоб потім використати її у своїй пропаганді.

"Я вважаю, що це терор, тому що вони хотіли залякати населення і, скажімо так, у складі своєї інформаційної політики чи війни намагалися це продавати у себе в Росії", - пояснив керівник військової адміністрації.

Нагадаємо, що Миколаєві майже щоденно обстрілюється російськими солдатами. Зокрема, 28 серпня окупанти вдарили по місту, а також обстріляли околицю села Широке та Любомирівку. В результаті атаки постраждав чоловік.

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