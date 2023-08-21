Удары ВСУ по тылам армии РФ подрывают боевой дух оккупантов, - ISW

Удары украинской армии по тылам противника подрывают боевой дух российских войск, что может угрожать стабильности российской обороны на нескольких критических участках фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По данным аналитиков, российские передовые подразделения, особенно на юге Украины, часто боролись с падением боевого духа после украинских ударов по тылам. Проблемы с моральным духом могут быстро обостриться и распространиться среди армии РФ, если одно из подразделений под давлением будет уничтожено, что может вызвать панику и значительно снизить боеспособность других российских сил.
Прорванная линия обороны будет угрожать целостности единой системы, и такой прорыв в российской линии фронта создаст уязвимость, которой могут воспользоваться украинские силы. Оккупантам также, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации вышедших из строя подразделений, что делает обязательным сохранение боевого духа в передовых подразделениях.
Ключевые выводы ISW:
Ранее сообщалось, что в результате удара по российской авиабазе в Новгородской области, где базировались дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, могли получить повреждения как минимум два стратегических бомбардировщика.
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