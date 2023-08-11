Удары ВСУ по логистике врага на юге Украины достаточно результативны, - Гуменюк

Удары по логистике врага на юге Украины достаточно эффективны. Об этом свидетельствует уменьшение интенсивности обстрелов со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что украинские Силы обороны на юге Украины, а именно в Херсонской области, продолжают контрбатарейную борьбу.

"Сейчас характерной особенностью является то, что враг пытается держать количество обстрелов правобережья и противоположного берега Днепро-Бугского лимана на отметке 70, но количество снарядов значительно уменьшилось. Если раньше это было 400-500, то сейчас враг может использовать до 300 снарядов за сутки. Это означает, что удар по его логистике и по обеспечению достаточно результативен", - сказала спикер.

Гуменюк также добавила, что ВСУ давят на врага, чтобы выбить его с левого берега Херсонской области. По ее словам, защитники пока работают дистанционно, используя артиллерию. Так, за прошедшие сутки уничтожено две вражеские пушки и лодка с диверсионно-разведывательной группой.

Также, как отметила спикер, за сутки наши воины на юге ликвидировали командно-наблюдательный и пункт управления оккупантов, обезвредили 55 захватчиков.

Гуменюк объяснила, что оккупанты сейчас активизировались на географически сложном участке местности, там где острова и проливы. Они пробуют вести разведку.

"В частности, для того, чтобы прикрывать свои действия, они усиливают обстрелы населенных пунктов, которые находятся ближе к дельте. Вчера они страдали больше всего. Белозерку очень мощно обстреляли. Восемь гражданских были ранены, были и тяжелые ранения. Характерно то, что россияне вновь бьют по местам скопления людей - церковь, админздание", - объяснила спикер.

ВСУ на левом берегу Херсонской области?

Напомним, недавно Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники заявил, что украинские силы высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области и прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров.

При этом в Минобороны Украины позже опровергли информацию о якобы прорыве ВСУ.

Кроме того, ГУР сообщило, что бойцы-разведчики батальона "Шаман" провели операцию на левобережье Херсонской области и уничтожили подразделение ракетных войск россиян.

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