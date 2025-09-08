В УДАРе требуют выделить Чернигов в отдельную зону оповещения

Депутат Черниговского городского совета и лидер партии "УДАР Виталия Кличко" в регионе Александр Ломако инициирует выделение Чернигова в отдельную от пограничных районов зону оповещения о воздушной тревоге. Именно так сделано в Харькове, Николаеве и Запорожье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую инициативу депутата.
Ведь сейчас, по его словам, тревога парализует город, даже тогда, когда в прифронтовых районах взлетают разведывательные дроны.
"Черниговский район слишком большой: в большинстве случаев сирена раздается тогда, когда "шахед" кружит над приграничными общинами, а весь город парализован. Если начальники военной администрации не изменят систему и не выделят Чернигов в отдельную зону оповещения - именно они будут нести ответственность за вызванный ими хаос в школах и отсутствие условий для жизни в Чернигове", - заявил Ломако.
Он отметил, что из-за неадекватной продолжительности воздушной тревоги на прошлой неделе дети в черниговских школах фактически не учились. По его словам, общественность ранее требовала от власти разделить область на сектора, но почему-то Черниговская областная военная администрация включила город в один сектор с прифронтовыми районами.
"15+ часовые тревоги. Как детям учиться в Чернигове? Как жить городу? Первая неделя обучения в Чернигове превратилась в хаос. Это бьет не только по образованию - это бьет по будущему Чернигова. После давления общественности ввели дифференцированную тревогу, но сделали это, как всегда, через одно место", - заявил Ломако.
По словам депутата горсовета, всю прошлую неделю воздушная тревога в Чернигове длилась более 15 часов почти каждый день, а в воскресенье - рекордные 20 часов.
Как сообщалось ранее, самая длинная тревога после деоккупации региона длилась на Черниговщине почти 16 часов с 20 по 21 августа 2025 года.
