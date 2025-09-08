RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В УДАРе требуют выделить Чернигов в отдельную зону оповещения

Фото: депутат Черниговского городского совета Александр Ломако (facebook com lomako oleksandr)
Автор: Юлия Бойко

Депутат Черниговского городского совета и лидер партии "УДАР Виталия Кличко" в регионе Александр Ломако инициирует выделение Чернигова в отдельную от пограничных районов зону оповещения о воздушной тревоге. Именно так сделано в Харькове, Николаеве и Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую инициативу депутата.

Ведь сейчас, по его словам, тревога парализует город, даже тогда, когда в прифронтовых районах взлетают разведывательные дроны.

"Черниговский район слишком большой: в большинстве случаев сирена раздается тогда, когда "шахед" кружит над приграничными общинами, а весь город парализован. Если начальники военной администрации не изменят систему и не выделят Чернигов в отдельную зону оповещения - именно они будут нести ответственность за вызванный ими хаос в школах и отсутствие условий для жизни в Чернигове", - заявил Ломако.

Он отметил, что из-за неадекватной продолжительности воздушной тревоги на прошлой неделе дети в черниговских школах фактически не учились. По его словам, общественность ранее требовала от власти разделить область на сектора, но почему-то Черниговская областная военная администрация включила город в один сектор с прифронтовыми районами.

"15+ часовые тревоги. Как детям учиться в Чернигове? Как жить городу? Первая неделя обучения в Чернигове превратилась в хаос. Это бьет не только по образованию - это бьет по будущему Чернигова. После давления общественности ввели дифференцированную тревогу, но сделали это, как всегда, через одно место", - заявил Ломако.

 

 

Воздушная тревога в Чернигове и области

По словам депутата горсовета, всю прошлую неделю воздушная тревога в Чернигове длилась более 15 часов почти каждый день, а в воскресенье - рекордные 20 часов.

Как сообщалось ранее, самая длинная тревога после деоккупации региона длилась на Черниговщине почти 16 часов с 20 по 21 августа 2025 года.

Читайте также о том, как и когда срабатывает сигнал воздушной тревоги.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговВоздушная тревога