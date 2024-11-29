Удары РФ по украинской энергетике влияют на выживание мирного населения, - ООН

Лоуренс отметил, что удары РФ по украинской энергетике являются незаконными. Они могут вызвать последствия для гражданского населения, особенно пожилых и уязвимых людей.

"По мере того как температура опускается ниже нуля и, вероятно, будет опускаться и дальше, электричество и зависящие от него услуги становятся еще более важными для выживания гражданского населения", - добавил он.

Также Лоуренс призвал РФ немедленно прекратить все обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, поскольку она имеет решающее значение для гражданского населения. Виновных в незаконных ударах необходимо привлечь к ответственности.