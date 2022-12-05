Удары по Одесской области: повреждены объекты инфраструктуры, есть пострадавший

Российские войска 5 декабря нанесли ракетные удары по Одесской области. Вследствие чего повреждены два инфраструктурных объекта, а также пострадал человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

"Одесская область, 05.12.22. В результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта. Один человек госпитализирован. ГСЧС уже работает на месте", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе и ряде населенных пунктов области полностью отсутствует водоснабжение в результате обесточивания системы.

Сегодня российская армия вновь прибегла к массированному удару по территории Украины. На фоне атаки в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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