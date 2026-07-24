Удары по НПЗ дают эффект? В России признали, что топливный кризис разгоняет цены

Признание прозвучало официально

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация на топливном рынке уже оказывает влияние на рост цен в стране.

Такое заявление она сделала во время пресс-конференции после решения регулятора снизить ключевую ставку.

По словам главы российского Центробанка, оперативные данные свидетельствуют о том, что рост стоимости топлива начинает отражаться на ценах широкого круга товаров и услуг.

"Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг", — сказала Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что Центробанк рассматривает ускорение инфляции как временное явление.

Что говорят в Центробанке РФ

Набиуллина заявила, что по мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут снизиться.

В качестве примера она привела повышение НДС, после которого, по ее словам, ожидания населения сначала выросли, а затем скорректировались.

"По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз. Примерно так они отреагировали на повышение НДС: после краткосрочного всплеска ожидания достаточно быстро скорректировались", — отметила глава ЦБ.

Она также утверждает, что ситуация на российском топливном рынке уже "постепенно нормализуется".

Что известно о топливном кризисе

Одной из ключевых причин дефицита топлива в России стали удары украинских беспилотников по крупным нефтеперерабатывающим заводам.

На фоне сокращения переработки в ряде российских регионов власти ввели различные ограничения на продажу бензина, включая лимиты на объем топлива при одной заправке и использование QR-кодов.

Дефицит топлива привел к росту цен на бензин, а теперь, как признали в Центробанке РФ, этот процесс начал отражаться на стоимости других товаров и услуг.

Несмотря на это, российские власти продолжают заявлять, что рассчитывают на скорую стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива.