Удары по НПЗ дают эффект? В России признали, что топливный кризис разгоняет цены

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина признала, что топливный кризис в стране уже начал отражаться на инфляции. По ее словам, подорожание топлива распространяется на стоимость товаров и услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания "Meduza".
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация на топливном рынке уже оказывает влияние на рост цен в стране.
Такое заявление она сделала во время пресс-конференции после решения регулятора снизить ключевую ставку.
По словам главы российского Центробанка, оперативные данные свидетельствуют о том, что рост стоимости топлива начинает отражаться на ценах широкого круга товаров и услуг.
"Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг", — сказала Набиуллина.
При этом она подчеркнула, что Центробанк рассматривает ускорение инфляции как временное явление.
Набиуллина заявила, что по мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут снизиться.
В качестве примера она привела повышение НДС, после которого, по ее словам, ожидания населения сначала выросли, а затем скорректировались.
"По мере стабилизации ситуации на топливном рынке инфляционные ожидания могут пойти вниз. Примерно так они отреагировали на повышение НДС: после краткосрочного всплеска ожидания достаточно быстро скорректировались", — отметила глава ЦБ.
Она также утверждает, что ситуация на российском топливном рынке уже "постепенно нормализуется".
Одной из ключевых причин дефицита топлива в России стали удары украинских беспилотников по крупным нефтеперерабатывающим заводам.
На фоне сокращения переработки в ряде российских регионов власти ввели различные ограничения на продажу бензина, включая лимиты на объем топлива при одной заправке и использование QR-кодов.
Дефицит топлива привел к росту цен на бензин, а теперь, как признали в Центробанке РФ, этот процесс начал отражаться на стоимости других товаров и услуг.
Несмотря на это, российские власти продолжают заявлять, что рассчитывают на скорую стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива.
Напоминаем, что по данным украинской разведки, около 95% пассажирских перевозок в России выполняются на самолетах Airbus и Boeing, а на среднемагистральных и дальнемагистральных рейсах — полностью на западной авиатехнике. В ГУР отмечают, что без доступа к иностранным комплектующим кризис в гражданской авиации РФ продолжает углубляться.