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Удары по мостам в Крым: появились новые фото с последствиями

Фото: удары по мостам в Крым (t.me/krymrealii)
Автор: Карина Левицкая

В сети появились новые фото после сегодняшних ударов по Чонгарским мостам через пролив Тонка в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Сегодня, 6 августа, в районе Чонгара и Геническа Херсонской области прогремели мощные взрывы. Местные сообщали о "прилетах" по мостам.

На фото можно увидеть последствия попадания по мосту через пролив Тонка, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. На фото видны значительные разрушения.

В то же время, на других фото можно увидеть последствия ударов по Чонгарскому мосту. В полотне моста видно отверстие от попадания ракеты.

Удар по Чонгарскому мосту

29 июля, Силы обороны Украины сообщили о второй успешной атаке по Чонгарскому мосту. Перед этим Сальдо утверждал об "отражении украинской атаки" на железную дорогу в Чонгаре, куда, по его словам, летели только 12 ракет Storm Shadow.

Первый удар по мосту произошел 22 июня текущего года. Тогда РФ тоже заявила об атаке с помощью ракет Storm Shadow, позже подтвердившихся и в украинском Генштабе.

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