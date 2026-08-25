В России горит большой газохимический комплекс (видео)
25 августа на территории Амурского газохимического комплекса (АГХК), который находится на этапе строительства, начался масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал ASTRA.
Согласно последним данным, пострадали более 75 человек.
"С целью обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудники предприятия проводят операции остановки оборудования, которое находится в режиме пусконаладочных работ", - заявили в пресс-службе предприятия.
Что важно понимать, Амурский газохимический комплекс (АГХК) - это общий инвестиционный проект российского СИБУРа и китайской Sinopec в Амурской области.
Инвесторы рассчитывают, что он станет одним из крупнейших в мире заводов по производству базовых полимеров.
Также известно, что могла загореться установка по переработке метанола.
По последним данным, площадь пожара составила около 2 тысяч кв. м.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Силы обороны Украины успешно атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.
Более того, стало известно, что в ночь на 25 августа дроны летели на Ростовскую область в стране-агрессорке.
Сначала громкие взрывы раздались возле Новошахтинска, а затем начался пожар возле Афипского нефтеперерабатывающего завода.