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В России горит большой газохимический комплекс (видео)

12:25 25.08.2026 Вт
1 мин
Огонь охватил объект после громкого взрыва
aimg Юлия Капитонова
В России горит большой газохимический комплекс (видео) Фото: Россияне пытаются обуздать огонь, однако напрасно (amur.gcc)
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25 августа на территории Амурского газохимического комплекса (АГХК), который находится на этапе строительства, начался масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал ASTRA.

Согласно последним данным, пострадали более 75 человек.

"С целью обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудники предприятия проводят операции остановки оборудования, которое находится в режиме пусконаладочных работ", - заявили в пресс-службе предприятия.

Что важно понимать, Амурский газохимический комплекс (АГХК) - это общий инвестиционный проект российского СИБУРа и китайской Sinopec в Амурской области.

Инвесторы рассчитывают, что он станет одним из крупнейших в мире заводов по производству базовых полимеров.

Также известно, что могла загореться установка по переработке метанола.

По последним данным, площадь пожара составила около 2 тысяч кв. м.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Силы обороны Украины успешно атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Более того, стало известно, что в ночь на 25 августа дроны летели на Ростовскую область в стране-агрессорке.

Сначала громкие взрывы раздались возле Новошахтинска, а затем начался пожар возле Афипского нефтеперерабатывающего завода.

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