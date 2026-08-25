В России горит большой газохимический комплекс (видео)

25 августа на территории Амурского газохимического комплекса (АГХК), который находится на этапе строительства, начался масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал ASTRA .

По последним данным, площадь пожара составила около 2 тысяч кв. м.

Также известно, что могла загореться установка по переработке метанола.

Инвесторы рассчитывают, что он станет одним из крупнейших в мире заводов по производству базовых полимеров.

Что важно понимать, Амурский газохимический комплекс (АГХК) - это общий инвестиционный проект российского СИБУРа и китайской Sinopec в Амурской области.

"С целью обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудники предприятия проводят операции остановки оборудования , которое находится в режиме пусконаладочных работ", - заявили в пресс-службе предприятия.

Согласно последним данным, пострадали более 75 человек.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Силы обороны Украины успешно атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Более того, стало известно, что в ночь на 25 августа дроны летели на Ростовскую область в стране-агрессорке.

Сначала громкие взрывы раздались возле Новошахтинска, а затем начался пожар возле Афипского нефтеперерабатывающего завода.