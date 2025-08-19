Удары по Киеву и диверсии в Одесской области: разоблачены агенты ГРУ РФ (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть российской военной разведки (ГРУ), которая занималась корректировкой воздушных ударов по Киеву и устраивала диверсии в Одесской области.

Разведывательная ячейка состояла из четырех человек:

два человека - непосредственные агенты-исполнители, осуществлявшие "заказы";

один человек - выполнял роль "связного", через него передавались инструкции;

четвертый участник - кадровый сотрудник ГРУ Максим Чачин, который был непосредственным куратором.

СБУ задержала агентов-исполнителей еще в феврале 2025 года. После этого правоохранители провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, благодаря которым установили других участников сети.

Вербовка и агентурная схема

Один из сотрудников ГРУ привлек к подрывной деятельности бывшую преподавательницу одного из киевских университетов. После переезда в Россию в 2021 году она начала сотрудничество с оккупантами.

С начала полномасштабного вторжения предательница установила напрямую агентурный канал со своим бывшим студентом - 27-летним киевлянином, который поддерживал российскую агрессию. В дальнейшем женщина познакомила его с 40-летним экс-военным из Киева, который владел сведениями о размещении подразделений ВСУ.

Как действовала группа

Агенты обходили стратегические объекты, обозначали их на Google-картах и передавали куратору для подготовки ракетно-дроновых ударов по Киеву. Впоследствии переехали в Одессу, где сначала прятались, а затем выполнили поджоги двух башен мобильной связи и нескольких электроподстанций.

Также они готовили теракты с использованием самодельных взрывных устройств - эти планы удалось сорвать СБУ.

Судебный процесс и наказание

Сейчас следователи СБУ передали в суд обвинительный акт в отношении агентов по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, диверсия, умышленное повреждение объектов электроэнергетики и незаконное обращение с оружием и взрывчаткой.

Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сообщения о подозрении готовятся также для их куратора и "связной".