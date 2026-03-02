Удары Ирана по Кипру: в Британии объявили о втором обстреле, США - ожидают

"Есть информация о возможной угрозе со стороны беспилотников для региона Пафоса. Не приходите в посольство, кроме случаев чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Посольство США в Никосии призывает граждан США на Кипре оставаться бдительными и осторожными.

В частности, им рекомендуют в случае взрывов или включения сирен немедленно искать укрытие.

Если люди находятся в здании - перейти на самый низкий этаж, подальше от окон и внешних стен.

Если же на улице - найти укрепленное сооружение или лечь на землю и прикрыть голову руками.

Также предупреждается, что даже в случае перехвата целые обломки могут представлять серьезную опасность.

Отдельно советуют избегать районов вблизи военных объектов и правительственных зданий, не находиться у окон и не выходить без надобности во время активных воздушных тревог.

Между тем, по данным правительства Кипра, Иран во второй раз атаковал британскую военную базу на острове.

Речь идет о базе ВВС Акротири. Два дрона, которые направлялись к объекту, были "успешно перехвачены".

По словам очевидцев, около часа назад на базе, которая ночью уже подверглась атаке иранских дронов, снова прозвучали сирены воздушной тревоги.

На фоне обострения ситуации Греция направляет на Кипр два военных корабля для защиты острова. Также сообщается об отправке пары истребителей F-16.