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Экс-посол объяснил, почему США не признают Россию государством - спонсором терроризма

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Понедельник 31 октября 2022 13:48
Экс-посол объяснил, почему США не признают Россию государством - спонсором терроризма Фото: экс-посол объяснил, почему США не признают Россию государством – спонсором терроризма (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки не планируют пока признавать Россию государством - спонсором терроризма. Вашингтон не желает сжигать все мосты с Москвой.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший постпред в ООН, экс-посол в США и РФ Владимир Ельченко.

"У них есть множество вопросов, не связанных с Украиной. Например, ядерное вооружение, борьба с терроризмом, экономические вопросы. Предоставление статуса страны-спонсора терроризма - это означает фактически ее полную изоляцию и запрет иметь с ней какие-либо дела. К примеру, если России придадут такой статус, то государственный секретарь США не будет иметь права вообще разговаривать с Лавровым (Сергей Лавров, глава МИД России, - ред.)", - пояснил Ельченко.

В то же время, как заметил посол, все шаги, которые США приняли против России - очень близки к предоставлению статуса спонсора терроризма.

"То есть я не вижу большой разницы. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы была такая "вывеска" - "Россия - спонсор терроризма". Но на самом деле это уже все и без этого понимают. И мне кажется, если Россия будет вести себя в дальнейшем так, как сейчас, то Штаты не заставят себя ждать в признании ее спонсором терроризма", - добавил экс-посол.

Отвечая на вопрос почему США не предоставляют Украине танки, истребители и более дальнобойное вооружение, Ельченко отметил, что не владеет полной информацией по этому поводу. Однако он может предположить, что много помощи нашим воинам оказывается "тихо", без излишнего разглашения.

"Я абсолютно уверен, что некоторое вооружение, которое, кажется, не дают, уже давно есть и работает для Вооруженных сил Украины", - пояснил экс-посол.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал передать конфискованные активы России Украине.

Также недавно FATF ограничило доступ России к международному взаимодействию в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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