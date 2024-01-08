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В Хмельницкой области раздались взрывы, работает ПВО

Хмельницкая область, Понедельник 08 января 2024 07:53
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В Хмельницкой области раздались взрывы, работает ПВО Фото: в Хмельницкой области работает ПВО (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Хмельницкой области раздались взрывы. В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА в Telegram.

"Хмельницкая область работает ПВО", - говорится в сообщении.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о крылатых ракетах в воздушном пространстве Хмельницкой области.

Ракетная атака по Украине утром 8 января

Стоит отметить, что по всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне атакуют наше государство ракетами.

Воздушные Силы ВСУ сообщали о пусках крылатых ракет и сверхзвуковых "Кинжалов". В воздухе было зафиксировано 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 4 Миг-31К.

Взрывы раздавались в Днепре, Харькове, Запорожье. Под массированным ракетным ударом оказался и Кривой Рог.

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Хмельницкая область Взрыв ракетна атака ПВО Война России против Украины
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