В Хмельницкой области раздались взрывы, работает ПВО

В Хмельницкой области раздались взрывы. В регионе работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА в Telegram.

"Хмельницкая область работает ПВО", - говорится в сообщении. Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщали о крылатых ракетах в воздушном пространстве Хмельницкой области. Ракетная атака по Украине утром 8 января Стоит отметить, что по всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне атакуют наше государство ракетами. Воздушные Силы ВСУ сообщали о пусках крылатых ракет и сверхзвуковых "Кинжалов". В воздухе было зафиксировано 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 4 Миг-31К. Взрывы раздавались в Днепре, Харькове, Запорожье. Под массированным ракетным ударом оказался и Кривой Рог.