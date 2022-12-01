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Удары по энергообъектам - это ключевой компонент военной доктрины РФ, - британская разведка

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Украина, Четверг 01 декабря 2022 09:06
Удары по энергообъектам - это ключевой компонент военной доктрины РФ, - британская разведка Фото: Путин не случайно бьет ракетами по трансформаторам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

С октября 2022 года Россия неоднократно атаковала распределительную сеть Украины, в основном крылатыми ракетами. Удары по гражданским объектам - это ключевой компонент военной доктрины Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, это первый пример того, как Россия пытается реализовать концепцию Стратегической операции по уничтожению критически важных целей (SODCIT), являющуюся ключевым компонентом военной доктрины, принятой ею в последние годы.

По данным британской разведки, Россия предполагала, что в рамках SODCIT будет использовать ракеты большой дальности для нанесения ударов по важнейшей национальной инфраструктуре вражеского государства, а не по его вооруженным силам, чтобы деморализовать население и в конечном итоге заставить лидеров государства капитулировать.

Удары России продолжают вызывать перебои в электроснабжении, что приводит к неизбирательным массовым гуманитарным проблемам по всей Украине. Однако эффективность SODCIT как стратегии, вероятно, снизилась, потому что Россия уже израсходовала большую часть своих подходящих ракет против тактических целей, отмечается в сообщении.

"Кроме того, поскольку Украина провела успешную мобилизацию в течение девяти месяцев, материальный и психологический эффект от SODCIT, вероятно, будет меньше, чем если бы она была развернута в начальный период войны", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, за последние три месяца российские войска в Украине, практически прекратили развертывание в виде батальонно-тактических групп (БТГ). Концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет,

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