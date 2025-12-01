Удары дронов снизили экспорт нефти из Новороссийска, но есть нюанс, - Reuters

Компания Chevron сообщила о возобновлении отгрузки нефти через терминал КТК в Новороссийске РФ после атаки дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что загрузка сырой нефти предприятия Tengizchevroil на танкеры возобновилась в российском порту Новороссийск после атаки морских дронов, которая сильно повредила ключевое оборудование.

В состав Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который обрабатывает более 1% мировой нефти, входят российские, казахстанские и американские акционеры.

Отмечается, что загрузка нефти возобновлена через единственный швартовный пункт 1 (ВПМ 1), тогда как ВПМ 2 был поврежден.

Обычно загрузкой занимаются два швартовые пункты, а один используется как резервный. При этом третий швартовый пункт простаивает на ремонте с 12 ноября. Ремонтные работы могут продлиться до двух месяцев.

Исследовательская консалтинговая компания Energy Aspects сообщила, что атаки дронов сократили экспорт CPC вдвое.

"Полное закрытие порта было мерой предосторожности, ведь ВПМ 1 был перезапущен, или вскоре будет перезапущен. Спутниковые снимки показывают судно, которое сегодня швартуется возле него", - говорится в сообщении.