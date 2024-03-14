Удары дронов по российским НПЗ вызвали рост мировых цен на нефть

Фьючерсы на Brent подорожали на 0,2%, до 84,2 долларов за баррель нефть марки WTI подорожала на 0,2% до $79,9 долларов. Оба контракта выросли 13 марта примерно на 3% до четырехмесячного максимума на фоне повышенного спроса в США и повышенного геополитического риска.

"Сильный экспорт продукции из США привел к падению запасов бензина до трехмесячного минимум. Рынок также отреагировал на растущие геополитические риски после того, как украинский беспилотник атаковал российский нефтеперерабатывающий завод", - заявили аналитики ANZ

Поддерживая спрос, США закупили около 3,25 млн баррелей нефти для Стратегического нефтяного резерва страны с поставкой в августе.

Удары по российским НПЗ

Тем временем 13 марта второй день подряд продолжались удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим объектам.

После серьезного повреждения НПЗ "Лукойла" в Нижнем Новгороде 12 марта дроны атаковали по НПЗ в Ростовской и Рязанской областях.

В Рязани атака беспилотника вызвала пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти". Два анонимных источника сообщили Reuters, что нефтеперерабатывающий завод был вынужден закрыть две установки первичной переработки нефти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 марта заявил, что дроны украинского производства эффективно работают по важным объектам врага на территории России,

Источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили, что нефтеперерабатывающий завод в Нижнем Новгороде был атакован дронами Главного управления разведки Минобороны Украины.