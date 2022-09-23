Удары дронами-камикадзе по Одессе: пострадал еще один человек

В пятницу днем, 23 сентября, российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате происшествия еще один человек получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Одесского ОВА Максима Марченко.
По информации Марченко, враг атаковал Одессу дронами-камикадзе "Шахид-136".
"К сожалению, один человек погиб, один ранен", - заявил Марченко.
Также было разрушено административное здание. Вторую атаку россиян средствам ПВО удалось отразить. Марченко заявил, что подобные дроны россияне начали использовать и в других регионах.
Напомним, что сегодня россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, есть жертва.
Позже сообщали, что ВСУ сбили шесть дронов-камикадзе и российский штурмовик Су-25.
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