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Удары по Чонгарским мостам в Крым значительно усложнили логистику РФ, - разведка Британии

Фото: логистика россиян на юге Украины усложнена (t-me-vanek_nikolaev)
Автор: Наталья Юрченко

Удары ВСУ по Чонгарским мостам, которые соединяют Крым с материковой частью Украины, усложнили логистику россиян. Понтонные переправы оккупантов не заменят мостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка отмечает, что по состоянию на середину августа российские захватчики продолжают наводить понтонные переправы на пунктах пропуска "Чонгар" и "Геническиск" на границе Херсонской области с оккупированным Крымом.

Оба моста были повреждены в результате высокоточных ударов ВСУ в начале августа 2023 года.

"Понтонные мосты вряд ли смогут полностью выдержать поток тяжелых транспортных средств, перевозящих боеприпасы и оружие на фронт", - отмечает разведка.

Также разведчики подчеркивают, что оккупанты начали частично полагаться на долгий логистический путь через Армянск на севере Крыма.

"Это придает дополнительные трудности логистической сети России на юге", - говорится в сводке.

Удары по Чонгарским мостам

Напомним, 22 июня украинские защитники ударили по Чонгарскому мосту ракетами, в результате чего он был поврежден. ВСУ использовали британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Уже 29 июля украинские воины второй раз нанесли удар по мосту в Чонгаре. В третий раз россияне пожаловались на удары по Чонгарскому мосту уже 6 августа. При этом оккупанты заявили, что ВСУ якобы выпустили 12 ракет, из которых 9 сбили ПВО.

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