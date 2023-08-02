Удары БПЛА по Одесской области: повреждены порты и элеватор, возникли пожары

"Ночью враг направил ударные БПЛА на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении главы Одесской ОВА.

По его словам, по состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало.

Обстрел Одессы и области

Российские войска в последние недели почти каждую ночь атакуют юг Украины. В частности, в ночь на 24 июля оккупанты ударили "Шахедами" по Дунайским портам в Одесской области.

В результате атаки в порту "Рени" были разрушены три склада с зерном. Помимо этого пострадали семь человек.

Подробнее об атаке на порт, который находится у границы с Румынией, - читайте в материале РБК-Украина.