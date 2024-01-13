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Удары по базам хуситов дали хорошие результаты, но наблюдения продолжатся, - Пентагон

Суббота 13 января 2024 01:49
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Удары по базам хуситов дали хорошие результаты, но наблюдения продолжатся, - Пентагон Фото: представитель Пентагона генерал Патрик Райдер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Удары США и Британии по базам хуситов в Йемене дали хорошие результаты, но войска союзников и дальше продолжат следить за ситуацией на предмет возможных ответных ударов.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наша первоначальная оценка заключается в том, что мы добились хороших результатов. Но мы продолжим наблюдение и, как заявили президент (США Джо Байден – ред.) и министр обороны (Ллойд – ред.) Остин, при необходимости продолжим принимать необходимые меры", - заявил представитель Пентагона.

По его словам, никто не хочет видеть более широкий региональный конфликт. Но важно не допустить такого рода опасное и безрассудное поведение в отношении гражданских судов, удары по которым подрывают мировую экономику.

Что предшествовало

Отметим, что вчера ночью, 12 января, Соединенные Штаты и Британия при поддержке союзников нанесли массированный комбинированный удар по базам и другим военным объектам хуситов в Йемене.

Сообщается, что в результате ударов были повреждены многие военные объекты. Но, как отмечают официальные представители США, удары наносились максимально точно и взвешено, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Все, что известно о ночной атаке по военным объектам в Йемене - читайте в материале РБК-Украина.

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Пентагон Соединенные Штаты Америки Илья Емец
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