Окупанти запустили ракету по Дніпропетровській області. Постраждалих немає
Російські військові запустили ракету по Синельниківському району Дніпропетровської області. Влучили у склади агропідприємства.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Внаслідок обстрілу ніхто з цивільних не постраждав. Склади були зруйновані.
"Людей не зачепило. Ракета влучила у склади агропідприємств. Один пустий, інший з зерном. Вони зруйновані. Орки з хворобливою упертістю "демілітаризують" наші склади", - пише Резніченко.
Фото: окупанти запустили ракету по Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA/800)
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