Удар ВСУ по Керчи. В РФ подтвердили повреждения корабля на судостроительном заводе

В Министерстве обороны России подтвердили повреждения корабля на судостроительном заводе в Керчи в результате ракетного удара ВСУ по временно оккупированному Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " РИА Новости ".

"Минобороны России сообщает, что ВСУ 4 ноября нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Средствами ПВО сбиты 13 крылатых ракет. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе", - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Удары по Керчи 4 ноября

4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированном Крыму. Эту информацию подтвердили ранее в Стратком ВСУ.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что на судостроительном заводе в Керчи могло быть попадание в малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт".

Позже командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил пилотов за успешные удары по Керчи. Он также сообщил, что на территории завода стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

Детальнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.