ua en ru
Вс, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удар ВСУ по Керчи. В РФ подтвердили повреждения корабля на судостроительном заводе

Суббота 04 ноября 2023 23:53
UA EN RU
Удар ВСУ по Керчи. В РФ подтвердили повреждения корабля на судостроительном заводе Фото: в РФ подтвердили повреждения корабля на судостроительном заводе (Рособоронекспорт)
Автор: Константин Широкун

В Министерстве обороны России подтвердили повреждения корабля на судостроительном заводе в Керчи в результате ракетного удара ВСУ по временно оккупированному Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Минобороны России сообщает, что ВСУ 4 ноября нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Средствами ПВО сбиты 13 крылатых ракет. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе", - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Удары по Керчи 4 ноября

4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированном Крыму. Эту информацию подтвердили ранее в Стратком ВСУ.

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что на судостроительном заводе в Керчи могло быть попадание в малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт".

Позже командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил пилотов за успешные удары по Керчи. Он также сообщил, что на территории завода стоял один из самых современных кораблей ЧФ РФ - носитель крылатых ракет "Калибр".

Детальнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Керчь ракетный удар Вторжение России в Украину
NEWS
Россия ударила по украинским военным во время торжества, много жертв
Россия ударила по украинским военным во время торжества, много жертв
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше