Удар по Вознесенську: в ОВА розповіли про наслідки

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по багатоповерхівці у Вознесенську Миколаївської області. Будинок отримав значні пошкодження, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Потрапили в п'ятиповерхову будівлю і приватні будинки. На 13:00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей. Одну дитину зараз оперують", - написав він.
Оновлено. Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомляє, що кількість поранених зросла до 8.
Водночас мер міста Євген Величко звернувся до мешканців громади з проханням обмежити рух містом через можливі повторні ракетні обстріли.
Нагадаємо, вдень 20 серпня у Вознесенську (Миколаївська область) прогримів потужний вибух. Над містом піднявся стовп диму.
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