ua en ru
Пт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Удар вражеского дрона привел к масштабной утечке масла в Николаевской области (фото)

16:02 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Удар вражеского дрона привел к масштабной утечке масла в Николаевской области (фото) Фото: разлив масла в Николаевской области (Государственная экологическая инспекция)
Додати як бажане джерело в Google

Российский беспилотник атаковал предприятие на Николаевщине, в результате чего произошла масштабная утечка подсолнечного масла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Атака произошла 12 ноября ориентировочно в 05:30 в селе Бандурка Первомайского района. Под вражеский удар попал Бандурский маслоэкстракционный завод.

В результате попадания повреждены четыре емкости, в которых хранилось 8,5 тысяч тонн подсолнечного масла. Одна из емкостей емкостью 3 тысячи кубических метров полностью разрушена.

Из-за повреждения защитного обвалования масло разлилось на прилегающий земельный участок. Угрозы для жилой застройки нет.

Удар вражеского дрона привел к масштабной утечке масла в Николаевской области (фото)Удар вражеского дрона привел к масштабной утечке масла в Николаевской области (фото)Удар вражеского дрона привел к масштабной утечке масла в Николаевской области (фото)Удар вражеского дрона привел к масштабной утечке масла в Николаевской области (фото)Удар вражеского дрона привел к масштабной утечке масла в Николаевской области (фото)

Загрязнение превышает 3500 кв. м

Специалисты экоинспекции провели обследование на месте происшествия и установили, что площадь загрязнения превышает 3,5 тысяч квадратных метров. Инспекторы уже отобрали пробы почвы для лабораторных исследований.

Прямого попадания масла в реку Черный Ташлык пока не зафиксировано.

На территории завода продолжается откачка масла и обустройство дополнительных земляных барьеров, чтобы предотвратить распространение загрязнения на водные объекты. После получения результатов экспертизы специалисты рассчитают нанесенный ущерб.

Напомним, ранее мы писали, что об остановке производства и прекращении закупки масличных культур сообщила компания "Королівський смак". Среди причин такого решения - перебои с электроснабжением и военные угрозы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Николаевская область Война в Украине Олия
Новости
Полиция показала первые минуты после удара РФ по Институту травматологии в Киеве
Полиция показала первые минуты после удара РФ по Институту травматологии в Киеве
Аналитика
Что происходит после поджога по заказу РФ: блиц с эстонским производителем НРК TheMIS
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Что происходит после поджога по заказу РФ: блиц с эстонским производителем НРК TheMIS