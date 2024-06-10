Удар по военному объекту РФ в Джанкое: появились спутниковые снимки последствий

На спутниковых снимках видны последствия масштабного пожара у железной дороги в городе Джанкой в оккупированном Крыму.

Сегодня утром в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные поразили российский зенитный ракетный дивизион С-400 в Джанкое.

Однако журналисты отмечают, что в настоящее время качество спутниковых снимков не позволяет точно установить тип пораженной техники. При этом видно, что объект появился здесь в мае 2024 года, а затем также построили и фортификационные сооружения.

По мнению военного эксперта Анатолия Храпчинского, на территории этого военного объекта окупантов могла располагаться российская радиолокационная система "Подлет", которая в частности используется в комплексе вместе с С-300 и С-400.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что РЛС в этом месте разворачивать не было смысла, а значит, это мог быть другой объект военного назначения.