Удар по военному объекту РФ в Джанкое: появились спутниковые снимки последствий

В ночь на 10 июня украинские войска нанесли ракетный удар по военному объекту россиян во временно оккупированном Джанкое. Журналисты опубликовали спутниковые снимки последствий атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Радио Свобода "Схемы".
На спутниковых снимках видны последствия масштабного пожара у железной дороги в городе Джанкой в оккупированном Крыму.
Сегодня утром в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные поразили российский зенитный ракетный дивизион С-400 в Джанкое.
Однако журналисты отмечают, что в настоящее время качество спутниковых снимков не позволяет точно установить тип пораженной техники. При этом видно, что объект появился здесь в мае 2024 года, а затем также построили и фортификационные сооружения.
По мнению военного эксперта Анатолия Храпчинского, на территории этого военного объекта окупантов могла располагаться российская радиолокационная система "Подлет", которая в частности используется в комплексе вместе с С-300 и С-400.
Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что РЛС в этом месте разворачивать не было смысла, а значит, это мог быть другой объект военного назначения.
Напомним, ночью 10 июня в нескольких районах временно оккупированного Крыма раздались мощные взрывы. В частности, сообщалось о взрывах в Евпатории, Сакском и Джанкойском районе.
Позже в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 в районе Джанкоя, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-300 возле Черноморского и Евпатории.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.