Удар по управлению: ВСУ уничтожили штаб 8-й армии РФ в Донецкой области

Силы обороны успешно нанесли удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, сейчас потери противника уточняются. Несмотря на это, данный высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут последовательно разрушать систему управления и связи вооруженных сил страны-агрессора. Украина продолжает борьбу, пока все российские войска не будут выведены с территории нашего государства и не будет установлен справедливый и длительный мир", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали, что во временно оккупированном Донецке в понедельник, 30 июня, вечером местные жители услышали взрывы. Город находился под ракетной атакой.
Также напомним, что несколько дней назад атаковали аэродром "Мариновка" в Волгоградской области. Тогда были уничтожены два российских бомбардировщика Су-34. При этом еще два таких самолета были повреждены.
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