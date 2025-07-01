Удар по управлению: ВСУ уничтожили штаб 8-й армии РФ в Донецкой области

По данным Генштаба, сейчас потери противника уточняются. Несмотря на это, данный высокоточный удар существенно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут последовательно разрушать систему управления и связи вооруженных сил страны-агрессора. Украина продолжает борьбу, пока все российские войска не будут выведены с территории нашего государства и не будет установлен справедливый и длительный мир", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Донецке в понедельник, 30 июня, вечером местные жители услышали взрывы. Город находился под ракетной атакой.