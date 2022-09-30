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Удар по гражданской колонне в Запорожье: количество жертв и пострадавших возросло

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Пятница 30 сентября 2022 17:02
Удар по гражданской колонне в Запорожье: количество жертв и пострадавших возросло Фото: количество жертв и пострадавших в результате обстрела гражданской колонны в Запорожье возросло (t.me/SBUkr)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате обстрела оккупантами колонны с гражданскими в Запорожье возросло до 26 человек, пострадавших - до 85 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министр внутренних дел Дениса Монастырского, которого цитирует "Суспілье".

"Раненых на данный момент 85 человек, и всего у нас есть 111 погибших и раненых в результате этой страшной трагедии, теракта, который совершили российские власти. Фактически сегодня сознательно были нанесены эти удары. Здесь всегда, ежедневно находятся только гражданские, которые собираются переезжать на временно оккупированная территория. Это старшие люди, женщины с детьми, семьи", - сказал он.

Начальник отдела по связям со СМИ Главного управления ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева отметила, что сегодня планировался выезд 248 автомобилей. В момент обстрела, в автомобилях находились около 100 человек. Преимущественно там находились местные, которые перевозят своим родственникам на оккупированную территорию бытовые вещи, пищевые продукты, лекарства.

Как сообщалось ранее, сегодня утром оккупанты нанесли удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.

Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли 25 человек, еще 66 получили ранения.

СБУ уже начала расследовать обстрел россиянами гуманитарной колонны на окраине Запорожья.

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