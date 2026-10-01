Удар по "теневому флоту", пропагандистам и палачам: Британия ввела новые санкции против РФ

Британия объявила о новом пакете санкций против России. Под ограничения попало 31 физическое и юридическое лицо, суда "теневого флота" и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского правительства.
Британское правительство наложило санкции на восемь человек, которые незаконно задерживали и пытали украинских граждан на временно оккупированных территориях.
Также ограничения введены против еще семи человек, ответственных за навязывание российской пропаганды и милитаризацию депортированных украинских детей.
Отдельный блок санкций направлен против нескольких судов, приобретенных Россией для формирования нового "теневого флота". С помощью этих кораблей Москва пыталась обходить международные ограничения и сохранять доходы от экспорта газа.
Отмечается, что некоторые из этих подсанкционных судов начали эксплуатироваться совсем недавно - лишь в июле 2026 года.
Кроме того, Лондон обвинил в распространении российской дезинформации еще семь человек, среди которых оказались четверо граждан Грузии. По данным правительства Британии, они активно оправдывали оккупационную политику РФ.
Также эти фигуранты работали в незаконных структурах, созданных Россией на оккупированных территориях Южной Осетии в Грузии.
Напомним, представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что новая идея команды президента США Дональда Трампа относительно ослабления антироссийских санкций сформулирована неправильно.
РБК-Украина также писало, что группа конгрессменов США от обеих ведущих партий просит Трампа значительно усилить санкционное давление на РФ и применить "закон Грэмма".