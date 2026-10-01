Удар по "теневому флоту", пропагандистам и палачам: Британия ввела новые санкции против РФ

Британское правительство наложило санкции на восемь человек, которые незаконно задерживали и пытали украинских граждан на временно оккупированных территориях.

Также ограничения введены против еще семи человек, ответственных за навязывание российской пропаганды и милитаризацию депортированных украинских детей.

Удар по "теневому флоту" РФ

Отдельный блок санкций направлен против нескольких судов, приобретенных Россией для формирования нового "теневого флота". С помощью этих кораблей Москва пыталась обходить международные ограничения и сохранять доходы от экспорта газа.

Отмечается, что некоторые из этих подсанкционных судов начали эксплуатироваться совсем недавно - лишь в июле 2026 года.

Кроме того, Лондон обвинил в распространении российской дезинформации еще семь человек, среди которых оказались четверо граждан Грузии. По данным правительства Британии, они активно оправдывали оккупационную политику РФ.

Также эти фигуранты работали в незаконных структурах, созданных Россией на оккупированных территориях Южной Осетии в Грузии.