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Удар по "теневому флоту", пропагандистам и палачам: Британия ввела новые санкции против РФ

14:02 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Британия ввела новые санкции против России (Getty Images)

Британия объявила о новом пакете санкций против России. Под ограничения попало 31 физическое и юридическое лицо, суда "теневого флота" и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского правительства.

Британское правительство наложило санкции на восемь человек, которые незаконно задерживали и пытали украинских граждан на временно оккупированных территориях.

Также ограничения введены против еще семи человек, ответственных за навязывание российской пропаганды и милитаризацию депортированных украинских детей.

Удар по "теневому флоту" РФ

Отдельный блок санкций направлен против нескольких судов, приобретенных Россией для формирования нового "теневого флота". С помощью этих кораблей Москва пыталась обходить международные ограничения и сохранять доходы от экспорта газа.

Отмечается, что некоторые из этих подсанкционных судов начали эксплуатироваться совсем недавно - лишь в июле 2026 года.

Кроме того, Лондон обвинил в распространении российской дезинформации еще семь человек, среди которых оказались четверо граждан Грузии. По данным правительства Британии, они активно оправдывали оккупационную политику РФ.

Также эти фигуранты работали в незаконных структурах, созданных Россией на оккупированных территориях Южной Осетии в Грузии.

Напомним, представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что новая идея команды президента США Дональда Трампа относительно ослабления антироссийских санкций сформулирована неправильно.

РБК-Украина также писало, что группа конгрессменов США от обеих ведущих партий просит Трампа значительно усилить санкционное давление на РФ и применить "закон Грэмма".

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