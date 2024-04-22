Удар по телевышке в Харькове: полиция показала фото последствий

Удар по Харькову

Напомним, сегодня, 22 апреля, днем в Харькове прогремел взрыв. Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что оккупанты обстреляли город, они целились по объекту телевизионной инфраструктуры.

После этого в Харьковской областной прокуратуре отметили, что враг использовал для атаки управляемую авиационную ракету Х-59.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.