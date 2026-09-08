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Удар по телеканалу в Киеве произошел прямо во время эфира, - Зеленский

13:25 08.09.2026 Вт
2 мин
Есть пострадавшие, и их количество может возрасти
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия обстрела телеканала (dsns_telegram)

В Киеве вражеский дрон ударил по зданию телеканала прямо во время прямого эфира журналистов. Сооружение частично разрушено, есть пострадавшие, и их количество может возрасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Удар по зданию телеканала "Мы - Украина"

Ударный беспилотник попал в здание телеканала "Мы – Украина", где в это время выходил в эфир телемарафон "Единые новости". Атака произошла посреди дня именно тогда, когда журналисты работали в прямом эфире.

В результате попадания здание частично разрушено. На месте событий начали работу все необходимые службы. Возникший после удара пожар уже потушили работники ГСЧС.

По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших в результате атаки на телеканал. По словам Зеленского, эта цифра еще может увеличиться.

"Шахеды против медиа – это новая страница российской деградации, и точно должна быть реакция Европы и мира на это", – отметил глава государства.

Президент добавил, что ни один удар по Украине и украинцам не должен оставаться безнаказанным. По его словам, Россию нужно остановить, и сделать это возможно только благодаря общим усилиям.

Напомним, еще днем вражеский дрон ударил по офисному зданию в Соломенском районе Киева , где из-за обломков возник пожар.

В двух районах столицы к пострадавшим были вызваны бригады медиков.

Тем временем в Кремле заявили о якобы готовности России к миру с Украиной , хотя добавили, что дальнейшее развитие ситуации зависит от Киева.

В Москве также рассчитывают на возобновление трехсторонних переговоров с участием США.

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