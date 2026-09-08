Удар по телеканалу в Киеве произошел прямо во время эфира, - Зеленский

Удар по зданию телеканала "Мы - Украина"

Ударный беспилотник попал в здание телеканала "Мы – Украина", где в это время выходил в эфир телемарафон "Единые новости". Атака произошла посреди дня именно тогда, когда журналисты работали в прямом эфире.

В результате попадания здание частично разрушено. На месте событий начали работу все необходимые службы. Возникший после удара пожар уже потушили работники ГСЧС.

По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших в результате атаки на телеканал. По словам Зеленского, эта цифра еще может увеличиться.

"Шахеды против медиа – это новая страница российской деградации, и точно должна быть реакция Европы и мира на это", – отметил глава государства.

Президент добавил, что ни один удар по Украине и украинцам не должен оставаться безнаказанным. По его словам, Россию нужно остановить, и сделать это возможно только благодаря общим усилиям.

Напомним, еще днем вражеский дрон ударил по офисному зданию в Соломенском районе Киева , где из-за обломков возник пожар.