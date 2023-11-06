ua en ru
Пн, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Удар в спину". Посол Украины призвал польских перевозчиков прекратить блокаду границы

Понедельник 06 ноября 2023 17:24
UA EN RU
"Удар в спину". Посол Украины призвал польских перевозчиков прекратить блокаду границы Фото: Василий Зварыч, посол Украины в Польше (mfa.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Решение польских перевозчиков заблокировать дорогу вблизи трех пунктов пропуска на границе с Украиной - это удар в спину. Такие меры должны быть прекращены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Польше Василия Зварыча в Twitter.

"Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам между Украиной и Польшей в Гребенном, Дорогуске, Корчове - это болезненный удар в спину Украине, страдающей от российской агрессии. Под угрозой оказываются коридоры солидарности между Украиной и ЕС. Мы призываем к прекращению блокады границы", - подчеркнул дипломат.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 6 ноября, польские перевозчики объявили о забастовке на границе с Украиной. Они заблокировали движение возле трех пунктов пропуска.

Таким образом, пропускная способность составляет не больше одной машины на экспорт и импорт в час.

Забастовщики планируют проводить свою акцию еще 2 месяца. Они уже выдвинули требования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Граница с Украиной
NEWS
РФ ночью запустила по Украине четыре вида ракет и "Шахеды": как ПВО отразила удар с юга
РФ ночью запустила по Украине четыре вида ракет и "Шахеды": как ПВО отразила удар с юга
DAILY
Война за свет. Как и когда Россия может начать атаки на украинскую энергетику
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война за свет. Как и когда Россия может начать атаки на украинскую энергетику