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Удар "Шахедов" по Одессе: количество пострадавших резко возросло

Одесса, Понедельник 01 января 2024 04:25
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Удар "Шахедов" по Одессе: количество пострадавших резко возросло Фото: Удар "Шахедов" по Одессе: количество пострадавших резко возросло (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

По обновленной информации, в результате российской атаки "Шахедов" по Одессе есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Олег Кипер сообщает об одном погибшем и троих госпитализированных гражданах в результате российской атаки дронов.

"В результате российской атаки пострадали 9 человек. Один из них погиб, трое - госпитализированы. Все остальные получили медицинскую помощь на месте", - сообщил Кипер.

Российская атака дронов по Одессе 1 января

В ночь на 1 января российские войска атаковали Украину с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Запуски беспилотников осуществлялись с южного направления, а взрывы были слышны в нескольких регионах страны, включая Николаев, Одессу, Херсонскую область и район Днепра.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне в ночь на 1 января атаковали Одессу ударными беспилотниками. В жилых домах вспыхнули пожары в результате попадания обломков дронов.

Позже, Кипер сообщил, что помимо осколочных попаданий были еще прямые.

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