Удар "Шахедами" по Одесской области: стало известно, какой порт атаковали россияне

По его словам, разрушены три склада с зерном.

Отмечается, что было зафиксировано около 15 "Шахедов". Жители Рени и окрестных сел слышали серию взрывов.

Взрывной волной также повреждены окна построек и сооружений в порту "Рени". Были локальные вспышки, которые спасатели оперативно ликвидировали.

Обстрел Одессы и области

Россия после выхода из "зернового соглашения" почти каждую ночь наносит ракетные удары по Одессе и области. Также враг применяет дроны-камикадзе и ракеты разных типов для ударов по Херсонской и Николаевской областях, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители.

Всю прошлую неделю российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одессы и области. При этом страдали не только порты, но и жилые дома.

В частности, во время вчерашней атаки на Одессу 22 человека пострадали, один погиб. Также был частично разрушен Спасо-Преображенский собор.

Сегодня ночью оккупанты нанесли удар с использованием ударных дронов типа "Shahed" по Дунайским портам. В результате атаки повреждение инфраструктуры.

Кроме того, в результате атаки пострадали шесть человек.

Дунайские порты Украины порты, находящиеся в четырех городах Одесской области - Рени, Измаил, Килия, Усть-Дунайск. Эти порты рассматриваются как альтернатива для экспорта украинского зерна из-за недавнего заявления РФ о прекращении "зернового соглашения".