Удар "Шахеда" по Харькову: на гражданском предприятии вспыхнул сильный пожар (видео, фото)

"В 23:50 (1 февраля) Россия нанесла удар по гражданскому предприятию в Слободском районе (Харькова). А именно было попадание по предприятию, осуществляющему изготовление одежды", - рассказал он.

В результате взрыва после вражеской атаки произошел пожар площадью около 2 тысяч квадратных метров.

"По состоянию на сейчас информации о травмированных лицах на этом предприятии нет", - сообщил представитель облпрокуратуры.

По предварительным данным, для воздушной атаки на Харьков россияне применили БПЛА "Шахед" или "Герань".

"По факту этого военного преступления открыто уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины", - добавил Чубенко.

Также в облпрокуратуре показали видео последствий дронового удара по харьковскому предприятию этой ночью.

Кроме того, кадры ликвидации пожара в Харькове обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Чрезвычайники рассказали, что в 01:27 пожар был локализован, и сейчас продолжается его ликвидация.

"К ликвидации последствий вражеского обстрела привлечено 45 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС. По предварительным данным пострадавших нет", - добавили в Службе.

Представитель Сектора связей со средствами массовой информации и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко рассказал "Суспільне", что враг попал в производственно-складское здание, после чего произошел масштабный пожар.

"Горят текстильные изделия, сырье из полиэфира", - сказал он.

Также в ГСЧС отметили, что спасателям удалось оперативно остановить распространение огня.

Последствия дронового удара РФ по предприятию в Харькове в ночь на 2 февраля, из-за чего возник сильный пожар (фото: Суспільне)

Атака "Шахедов" в ночь на 2 февраля

Ранее сообщалось, что вечером накануне российские оккупанты запустили в сторону Украины несколько групп дронов-камикадзе для очередной воздушной атаки. В Киевской области, в частности, продолжалась работа ПВО из-за фиксации БПЛА врага.

Около полуночи в Харькове на фоне дроновой атаки прогремел взрыв - было попадание в Слободском районе города.

Также сообщалось, что войска РФ нанесли удар "Шахедом" по Садовской общине под Сумами, и в результате обстрела были повреждены жилые дома.