Удар по Селидово: ГСЧС завершила проведение аварийно-спасательных работ

Аварийно-спасательные работы на месте вражеского удара по городу Селидово в Донецкой области завершены сегодня, 16 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В целом погибли 4 человека и 3 человека пострадали", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что 17 ноября запланированы работы по демонтажу аварийных конструктивных элементов дома.
В ночь на 15 ноября российская армия ударила ракетами С-300 по Селидову Донецкой области. Под ударом оказался один из жилых домов. Сначала сообщалось об одной погибшей и двоих раненых.
Позже количество пострадавших возросло до трех человек. А количество погибших – до двух. По данным спасателей, ударом разрушен целый подъезд. Аварийно-спасательные работы на месте продолжались уже вторые сутки. Под завалами может находиться еще один человек.
Сегодня ГСЧС сообщила, что в результате вражеского удара погибли 4 человека, еще трое получили ранения.
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