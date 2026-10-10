Удар России по Запорожью убил 20 человек, в том числе 3 детей

"До 20 человек возросло число погибших из-за авиаудара россиян, среди них 3 ребенка", - сказано в заявлении спасателей.

Согласно последним данным, еще 18 гражданских пострадали, в частности 3 ребенка.

Работникам ГСЧС удалось спасти 3 человека. Также указано, что психологи оказали помощь 35 гражданам.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются", - подчеркнули чрезвычайники.

Напомним, утром 10 октября российские войска нанесли удар по Запорожью, попав в пятиэтажный жилой дом.

Сразу стало известно, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, а под завалами находятся люди.

Из-за прямого попадания часть подъезда многоэтажки была разрушена - конструкции обрушились на уровне второго этажа. Также повреждены соседние жилые дома.