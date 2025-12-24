RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Удар россиян по ТЭЦ оставил часть Харькова без горячей воды, есть проблемы с отоплением

Иллюстративное фото: в Харькове начались проблемы с водой и отоплением после ударов РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

После российских ударов по ТЭЦ часть жителей Харькова осталась без горячей воды. Также проблемы наблюдаются с отоплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет в Telegram.

В горсовете предупредили, что из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре в Харькове существенно уменьшилась мощность одного из объектов теплоснабжения города. 

По состоянию на сейчас продолжаются ремонтные работы, чтобы определить степень повреждения оборудования и дальнейшие шаги для восстановления. 

"В этой связи вынуждено прекращены поставки горячей воды части потребителей в Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском и Киевском районах", - отметили в горсовете. 

Также для жителей этих районов снижена температура теплоносителей. 

Специалисты совершают переключение на автономные источники теплоснабжения, где это возможно. 

"Этот шаг необходим для обеспечения циркуляции воды в системе и предотвращения размораживания сетей. После определения масштаба повреждений аварийные бригады приступят к восстановительным работам", - сказано в сообщении городского совета. 

Удары по ТЭЦ под Харьковом

Напомним, сегодня, 24 декабря, российские оккупанты нанесли серию ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова.

После этого мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о том, что город был вынужден перейти в режим "энергетического острова".

Также позже стало известно, что в Харькове и Харьковском районе из-за российских ракетных ударов погиб один человек. Также были пострадавшие.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеРакетный удар