Удар россиян по Кривому Рогу: количество жертв возросло

По его словам, от несовместимых с жизнью ожогов умер Сергей Гурица 1985 года рождения. Он работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога.

"Он был доставлен в больницу с горящей пятиэтажки, врачи круглосуточно боролись за его жизнь. Соболезнование родным и близким", - добавил Вилкул.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, в ночь на 13 июня российские оккупанты пытались атаковать Украину при помощи 14 ракет и четырех дронов. Защитникам удалось сбить 11 ракет и один дрон.

В Кривом Роге враг попал по многоэтажке и предприятию. В результате атаки ранения получили 36 человек. Еще вчера было известно о 12 убитых мирных жителях.