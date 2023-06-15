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Удар россиян по Кривому Рогу: количество жертв возросло

Фото: в Кривом Роге возросло количество жертв из-за ракетного удара россиян (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Иван Носальский

В результате российского ракетного удара по Кривому Рогу, который произошел 13 июня, погибли 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Facebook.

По его словам, от несовместимых с жизнью ожогов умер Сергей Гурица 1985 года рождения. Он работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога.

"Он был доставлен в больницу с горящей пятиэтажки, врачи круглосуточно боролись за его жизнь. Соболезнование родным и близким", - добавил Вилкул.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, в ночь на 13 июня российские оккупанты пытались атаковать Украину при помощи 14 ракет и четырех дронов. Защитникам удалось сбить 11 ракет и один дрон.

В Кривом Роге враг попал по многоэтажке и предприятию. В результате атаки ранения получили 36 человек. Еще вчера было известно о 12 убитых мирных жителях.

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